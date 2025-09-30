YouTube vai pagar €20,8 milhões para encerrar processo de Trump

Em causa está a suspensão da conta do presidente dos EUA, que ocorreu em 2021, na sequência do ataque ao Capitólio dos EUA.

YouTube, da Google, concordou em pagar 24,5 milhões de dólares (20,8 milhões de euros) para resolver o processo movido pelo presidente Donald Trump sobre a suspensão da sua conta em 2021.



YouTube pagará milhões para encerrar processo de Trump STRF/STAR MAX/IPx

A suspensão da conta do atual presidente dos EUA ocorreu na sequência do ataque ao Capitólio dos EUA, a 06 de janeiro de 2021.

Segundo documentos apresentados no tribunal federal na Califórnia, 22 milhões de dólares do acordo serão destinados ao Trust for the National Mall para ajudar a financiar a construção do White House State Ballroom. O restante será distribuído a outros demandantes, incluindo a American Conservative Union.

A Google é a mais recente grande empresa de tecnologia a resolver processos judiciais movidos por Trump.

Em janeiro, a Meta Platforms concordou em pagar 25 milhões de dólares para encerrar um processo sobre a sua suspensão do Facebook em 2021.

A X, da Elon Musk, concordou em resolver um processo semelhante movido contra a empresa então conhecida como Twitter, por 10 milhões de dólares.

O acordo não constitui uma admissão de responsabilidade, refere o documento. A Google confirmou o acordo, mas recusou comentar qualquer aspeto além disso.

A divulgação do acordo ocorreu uma semana antes de uma audiência marcada para 6 de outubro para discutir o caso com a Juíza Distrital dos EUA Yvonne Gonzalez-Rogers, em Oakland, Califórnia.

Leia Também Youtube suspende canal de Donald Trump durante sete dias