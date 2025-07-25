Jovens deixam de ter de carregar mensalmente o passe Navegante

Apesar de ser gratuito desde 2024, a opção de carregamento mensal "continuou a existir e alguns jovens continuam a carregar o passe mensalmente sem terem necessidade de o fazer".

O carregamento mensal do passe gratuito Navegante para jovens vai ser descontinuado, anunciou hoje os Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), que justificou a medida com a redução de procedimentos desnecessários.



"Com o objetivo de simplificar o acesso à gratuitidade, reduzir procedimentos desnecessários e garantir maior eficiência no sistema, a TML descontinua agora o carregamento mensal da Gratuitidade Jovem, estimulando o carregamento prolongado", adiantou a empresa em comunicado.

Segundo referiu, embora a Gratuitidade Jovem tenha sido introduzida pela TML em maio de 2024, primeiro na aplicação Navegante e depois nos restantes canais, a opção de carregamento mensal "continuou a existir e alguns jovens continuam a carregar o passe mensalmente sem terem necessidade de o fazer".

Segundo a TML, a renovação do carregamento prolongado deve ser feita sempre que o cartão Navegante expira, quando o jovem faz 19 anos ou quando faz 24 anos, altura em que termina o direito à gratuitidade do passe.

A TML alertou os jovens para a "necessidade de verificarem atempadamente a situação do seu cartão Navegante", tendo em conta que, se houver mais do que um cartão ativo associado ao mesmo NIF, o sistema não permitirá a renovação da gratuitidade.

"Nestes casos, é necessário regularizar a situação antes de proceder à atualização do acesso ao desconto, uma vez que não é possível ter dois cartões com acesso à gratuitidade para o mesmo titular", explicou.