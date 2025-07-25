Sábado – Pense por si

Dona da TVI com lucro de 14 mil euros

25 de julho de 2025
A Media Capital registou 81,25 milhões de euros de receitas, uma subida homóloga de 6%, na primeira metade deste ano.

A Media Capital, dona da TVI, alcançou lucros de 14 mil euros nos primeiros seis meses deste ano, valor que compara com os prejuízos de 2,67 milhões de euros registados na primeira metade de 2024, informou esta sexta-feira o grupo em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os rendimentos operacionais ascenderam a 81,25 milhões de euros, um crescimento de 6%, enquanto os gastos operacionais cifraram-se em 76,24 milhões de euros, um aumento de 3%. O EBITDA mais do que duplicou, para cinco milhões de euros.

A empresa destaca que no segundo semestre a TVI passará a transmitir em sinal aberto os jogos em casa do Moreirense. A Media Capital assegura ainda que "manterá uma gestão rigorosa dos seus custos e investimentos, com o objetivo de alcançar uma melhoria expressiva dos resultados até ao final do ano".



Dona da TVI com lucro de 14 mil euros