Grupo Jerónimo Martins deve 27 milhões ao Estado

A Jerónimo Martins nunca pagou a Taxa de Segurança Alimentar Mais (TSAM) e já acumulou uma dívida de 27 milhões de euros nos últimos dez anos, avança o Jornal de Notícias.







De acordo com o diário, a taxa cobrada a grandes retalhistas e criada há precisamente dez anos pelo Governo de Passos Coelho, já rendeu 73 milhões de euros ao Estado. No entanto, o grupo Jerónimo Martins, detentor do Pingo Doce, Recheio e Hussel, tem recusado a cobrança e nunca efetuou qualquer pagamento, alegando que a taxa é inconstitucional.A Jerónimo Martins, grupo liderado por Pedro Soares dos Santos, apresentou uma queixa na Comissão Europeia, em 2019, que ainda está em apreciação. O grupo Sonae MC tem pago a taxa, embora também discorde da cobrança e tenha apresentado impugnações anuais na Justiça.O Tribunal Constitucional já se pronunciou a favor da constitucionalidade da taxa, mas o grupo Jerónimo Martins continua a impugná-la, apresentando "sistematicamente recurso, o qual tem efeito suspensivo, pelo que não é possível a aplicação da coima", garantiu ao JN fonte oficial do Ministério da Agricultura.