Sábado – Pense por si

Dinheiro

Empresa da família Berlusconi ficam com 32,9% da Impresa por 17,3 milhões

Diogo Barreto
Diogo Barreto 18:51
As mais lidas

A entrada da empresa italiana controlada pela família Berlusconi realiza-se mediante um aumento de capital da dona da SIC e do Expresso.

A Media For Europe (MFE), controlada pela família Berlusconi, vai adquirir uma participação de 32,9% no capital da Impresa, dona da SIC e do Expresso, avança esta quarta-feira a Bloomberg.  

Impresa
Impresa Pedro Catarino/Medialivre

A entrada no capital da empresa italiana faz-se através de um aumento de capital em que serão emitidas 82,5 milhões de ações da Impresa por cerca de 17,3 milhões de euros.  

Investigação
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

Aproveitar os feriados

Do Minho ao Algarve, 22 sugestões para gozar os fins-de-semana prolongados de dezembro. E ainda: médicos prescrevem atividades como dança ou jardinagem; de onde vem o dinheiro para as Presidenciais?

Menu shortcuts

Empresa da família Berlusconi ficam com 32,9% da Impresa por 17,3 milhões