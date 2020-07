UE: Costa tentou acordo mas intransigência da Holanda mantém-se

A conversa entre António Costa e Mark Rutte não foi ainda suficiente para assegurar que os Países Baixos cedem na medida suficiente para assegurar que na cimeira europeia de 17 e 18 de julho os líderes dos 27 Estados-membros da União Europeia fecham um acordo sobre o fundo de recuperação e o orçamento comunitário de longo prazo.





Na sexta-feira passada, Charles Michel apresentou a "negotiating box" que servirá de guião da próxima cimeira e que reduz para 1,074 biliões de euros a verba para o próximo quadro financeiro plurianual (QFP), o que compara com os 1,1 biliões que constavam da proposta da Comissão Europeia.

Mantém, contudo, um fundo de recuperação (Próxima Geração UE) de 750 mil milhões de euros (dois terços a fundo perdido e o restante terço atribuído a título de empréstimos). O belga revê ainda os critérios de atribuição dos apoios, encurta a vigência do instrumento para a recuperação e resiliência (RFF) e reforça o papel do Conselho na aprovação dos investimentos e reformas a levar a cabo pelos países.

"Só posso aceitar a redução que Charles Michel propõe do montante global do próximo QFP se Mark Rutte aceitar que o montante previsto para o fundo recuperação se mantenha. Se ambos aceitarmos a proposta ótimo, se nenhum aceitar a proposta péssimo", avisou, em declarações transkitidas pela RTP3, antes de insistir na ideia de que numa negociação são necessárias cedências de parte a parte.

"Para haver um acordo tem de haver um compromisso", atirou dizendo considerar que "agora a chave estará sobretudo na forma como depois são aprovados e executados os programas". "É preciso que também os quatro frugais (Países Baixos, Suécia, Dinamarca e Áustria) se disponham a fazer algum movimento num sentido positivo", prosseguiu.

Quanto ao modelo de governação, António Costa adiantou que o homólogo holandês discorda da proposta de Michel que pressupõe ser o Conselho a aprovar, por maioria qualificada, as reformas e investimentos destinados a aumentar o potencial de crescimento dos Estados-membros, cabendo à Comissão Europeia, através do Semestre Europeu, a respetivia execução.

"Rutte entende que, mesmo na fase de execução e autorização dos desenbolsos, tem de haver intervenção do Conselho por unanimidade", declarou rejeitando tal opção e mostrando preferência por um modelo de maioria qualificada.



"Há um limite a partir do qual deixarão de ser eles a dizer não e serão os outros a dizer não", advertiu. Costa defende que os frugais não poderão "impor certas condicionalidades" associadas à alocação de apoios como se em causa estivesse uma "questão de solidariedade" pois trata-se, antes, de uma "questão de racionalidade". Racionalidade que passa por apoiar quem foi mais atingido pela crise pandémica.





À saída de um jantar de trabalho mantido com o primeiro-ministro holandês, em Haia, o chefe do Governo português revelou-se satisfeito com a proposta entretanto feita pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e que estaria na disposição de a apoiar se Rutte fizesse o mesmo.Contudo, o governante holandês, que é uma espécie de líder informal dos quatro países frugais, bloco que se opõe a uma retoma europeia assente em apoios a fundo perdido, não está de acordo com a proposta avançada por Michel. Ou seja, António Costa vê na proposta de Michel um "novo reforço do compromisso" pretendido, porém o primeiro-ministro holandês não considera que a evolução feita seja suficiente para assegurar o apoio dos frugais.