A pandemia da covid-19 e as restrições impostas, nomeadamente a realização de jogos sem público, terá um impacto "entre 20 a 25 milhões de euros" nas contas da SAD do Benfica esta época, indicou esta segunda-feira o administrador da sociedade anónima do clube da Luz Domingos Soares de Oliveira.

Em resposta a questões dos jornalistas após a sessão de apuramento dos resultados da emissão obrigacionista , na qual a SAD encaixou 50 milhões de euros, Soares de Oliveira detalhou que o impacto em termos de receita de bilheteira "é, grosso modo, de um milhão por jogo", pelo que "perdemos cinco milhões de euros".

Somando o valor do merchandising e outras fontes de receita, o impacto "será um valor de 20 a 25 milhões de euros".



Benfica ainda não contactou Jorge Jesus

O administrador da SAD assegurou, em resposta a questões dos jornalistas, que ainda não houve contactos oficiais entre a SAD do Benfica e o treinador do Flamengo, Jorge Jesus, que tem vindo a ser apontado como próximo treinador do Benfica.



Soares de Oliveira assegurou ainda que com esta emissão obrigacionista a SAD disporá de capacidade para um "investimento adicional" caso seja considerado necessário, nomeadamente para reforço da equipa.



E, garantiu, "não vamos entrar em processos de vendas de jogadores em saldos".