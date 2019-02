"São 150 meses consecutivos que nós ganhámos, é um número redondo" e que "é raro na Europa", afirmou o diretor-geral da estação de televisão.

O diretor-geral de programas e antena da TVI, Bruno Santos, manifestou-se hoje "muito satisfeito" pelo canal ter atingido em janeiro "150 meses consecutivos de liderança", um "número redondo" e "raro na Europa".



Em comunicado, a estação de Queluz anunciou hoje que "a TVI confirma a sua liderança, ao registar 19% de 'share' [audiência], chegando mesmo a aumentar a sua quota relativamente ao mês anterior, dezembro de 2018 (18,5%)", referindo que este resultado significa que a TVI "já conquistou 150 meses de vitórias no mercado português, um domínio que perfaz mais de 12 anos de liderança".



"São 150 meses consecutivos que nós ganhámos, é um número redondo" e que "é raro na Europa", afirmou Bruno Santos.



Segundo dados da GfK, citados pela TVI, a estação fechou o mês de janeiro "com a liderança do mercado, tanto no 'all day' como no 'prime time' (23,3%)".



Questionado sobre qual o segredo destes resultados, Bruno Santos apontou "consistência", "uma atitude sempre inovadora" e o de "estar muito próximo das pessoas".



"Tivemos uma estratégia agressiva da concorrência [SIC] e estamos muito satisfeitos em manter a liderança", prosseguiu o diretor-geral de programas da TVI, considerando que o ambiente é desafiante.



"Conseguimos segurar a liderança em muitas faixas", acrescentou.



Sobre a disputa de audiências com a SIC, Bruno Santos salientou que isso mostra que "o mercado está muito ativo", considerando que "quem sai beneficiado é o consumidor final".



Relativamente ao que os espetadores podem esperar nos próximos meses, Bruno Santos adiantou que há programas na calha, como o "Começar do zero", em que os concorrentes são despojados dos seus bens materiais, ou o "Quem quer casar com o meu filho".



"A TVI lidera na ficção, no noticiário em horário nobre e nos principais programas", sublinhou, apontando que os 150 meses consecutivos de liderança são "um marco" no ano em que a TVI faz 26 anos (20 de fevereiro).



De acordo com a TVI, o Jornal das 8 lidera a informação com um milhão 20 mil espetadores e um 'share' de 21,7%".