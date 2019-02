"Em cinco dias, a pontualidade da operação esteve acima dos 90%. E esteve acima dos 80% em duas semanas do mês" de janeiro, indica a companhia de aviação

A TAP registou uma pontualidade global de 78% nos voos realizados em janeiro, tendo concretizado 99,5% dos voos previstos, anunciou hoje a transportadora aérea.



"Em cinco dias, a pontualidade da operação esteve acima dos 90%. E esteve acima dos 80% em duas semanas do mês" de janeiro, indica a TAP em comunicado.



No Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, a pontualidade dos voos atingiu 81%, apesar de terem sido registados cinco dias de baixa visibilidade, devido ao nevoeiro, "com consequente impacto na operação da TAP", indica a transportadora aérea.



A companhia adianta que a pontualidade na ponte aérea foi de 86% em janeiro, e que o índice de satisfação do cliente aumentou, revelando "o impacto positivo da melhoria da pontualidade, bem como da introdução de aviões a jato".



Em novembro, a companhia aérea tinha referido que a ponte aérea entre Lisboa e Porto passaria a ser operada, em 2019, por aviões a jato.



Em meados de dezembro, o presidente executivo da TAP Antonoaldo Neves admitiu a má pontualidade da transportadora aérea.



A pontualidade em 2018 foi "vergonhosa e eu não tenho vergonha de dizer isso, é preciso olhar no espelho para saber onde a gente precisa melhorar", admitiu na altura o presidente executivo da TAP, classificando este tema como "importantíssimo".



No comunicado hoje divulgado, a TAP indica que, durante o ano passado, implementou "medidas decisivas em todas as áreas para melhorar a pontualidade", nomeadamente a criação de um Centro de Controlo Operacional Integrado, a constituição de novas equipas para a gestão de cada voo e o reforço das equipas de 'handling' e dos equipamentos de apoio, passando também a ter na frota três aviões de reserva.



A TAP acrescenta que "a pontualidade continua a ser um dos objetivos fundamentais" para 2019.