Trump anuncia que EUA e China vão negociar novo acordo comercial em breve

O presidente dos EUA, Donald Trump , anunciou esta segunda-feira que EUA e China vão "começar a negociar um novo acordo comercial em breve". Em declarações no âmbito da cimeira do G7 , em Biarritz, o chefe de estado norte-americano disse acreditar que os dois países vão conseguir chegar a uma plataforma de entendimento."A China ligou ontem à noite (...). Disse: 'vamos voltar para a mesa de negociação', logo, voltaremos (...). Vamos começar a negociar novamente muito em breve", revelou Trump, reforçando: "Esta é a primeira vez que eu os vejo a querer realmente fazer um acordo. E eu acho que é um passo muito positivo".Trump e o Presidente chinês concordaram em junho retomar as negociações. Contudo, as negociações terminaram em julho em Xangai sem indicação de progresso. Os negociadores conversaram por telefone este mês e devem encontrar-se novamente em Washington no próximo mês.Na semana passada, Trump aumentou as tarifas sobre a China depois de os chineses terem suspendido algumas importações dos EUA em retaliação a uma rodadas de imposições anteriores de Trump.Trump também ordenou que as empresas dos EUA encontrassem alternativas para fazer negócios na China.