CP impedida de receber 80 milhões

Quase oito meses depois da liberalização do transporte ferroviário de passageiros na União Europeia ter entrado em vigor, a CP continua a não ter contrato de serviço público, sem o qual não pode receber indemnizações compensatórias, que para 2019 o Governo fixou em 80 milhões de euros.

"Uma vez que o contrato não se encontra ainda em vigor, que deve conter obrigações detalhadas e objetivas, bem como adequada fundamentação – técnica, jurídica, económica e financeira – das opções tomadas, não podem ser pagas indemnizações compensatórias à CP, tal como prevê o direito nacional e europeu", afirmou ao Negócios fonte oficial da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT).

Em julho, no Parlamento, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse que o contrato de serviço público com a CP – em que constarão os requisitos e indicadores objetivos de operação, transparência financeira, obrigações de serviço público e compensações – estava a ser trabalhado com o Ministério das Finanças, apontando para que ficasse fechado "a breve prazo".

No entanto, ao Negócios, fonte oficial do regulador do setor dos transportes, que tem de dar parecer prévio vinculativo favorável ao documento, admite a falta de desenvolvimentos no processo. No quadro da liberalização que entrou em vigor a 1 de janeiro deste ano, foi apresentada à AMT no final de 2018 uma proposta de contrato de serviço público para enquadrar os serviços prestados pela CP. Na sequência, "a AMT colocou diversos pedidos de esclarecimento quanto ao conteúdo do contrato, não tendo sido obtida resposta", adiantou o regulador, reafirmando que "de acordo com a legislação e jurisprudência nacional e europeia, a prestação de serviços públicos de transporte deve estar enquadrada num contrato de serviço público, com obrigações detalhadas e objetivas".

As consequências da inexistência desse contrato, acrescentou, são "a impossibilidade de pagamento de compensações que sejam necessárias ao funcionamento e desenvolvimento da empresa e do serviço público que se presta ou pretende prestar".



