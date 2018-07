O presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou esta sexta-feira impor taxas aduaneiras sobre todas as importações chinesas, se tal for necessário."Estou disposto a ir até 500", afirmou Trump numa entrevista transmitida hoje pela estação televisiva CNBC, em referência à totalidade das importações norte-americanas oriundas do país asiático no ano passado, cerca de 500 mil milhões de dólares (420 mil milhões de euros).Este mês, a administração de Trump já tinha imposto taxas alfandegárias de 25% sobre 34 mil milhões de dólares (29 mil milhões de euros) de importações chinesas, contra o que considera serem "tácticas predatórias" por parte de Pequim, que visam o desenvolvimento do seu sector tecnológico."Não o faço por razões políticas, mas porque é o melhor para" os Estados Unidos, disse Trump, acrescentando que a China anda a enganar o país há muito tempo.O yuan, a moeda chinesa, tem desvalorizado continuamente, reflectindo o nervosismo dos investidores, face às disputas comerciais entre Pequim e Washington.