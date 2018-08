O Presidente da República promulgou esta quinta-feira o decreto que altera o regime de exploração de estabelecimentos de alojamento local, a lei-quadro da descentralização de competências para as entidades intermunicipais e e das Finanças Locais, dando luz verde a mais de dez diplomas. Contudo, deixou alguns reparos relativamente à primeira.





o diploma devido "ao papel reconhecido às autarquias locais para, mais de perto, lidarem com matéria, e, sobretudo, ao objectivo urgente de travar excessos susceptíveis de atingir gravemente a vida própria de zonas históricas ou centros urbanos", alertando para a necessidade de se chegar a "soluções pontuais questionáveis e de difícil conjugação de alguns preceitos legais, fruto de equilíbrios complexos".



No caso do pacote legislativo sobre o alojamento local, Marcelo promulgou duas das três leis e vetou uma, recusando-se a receber críticas sobre estar a favorecer o lado dos inquilinos ou dos senhorios. Desta forma, os condóminos poderão ter uma palavra a dizer sobre a transformação de imóveis privados para alojamento local, acabando por proteger mais os proprietários com a lei uma vez que estes têm a palavra final nos condomínios. O PR afirma ter aprovadoNo início do mês o PR promulgou por "razões sociais" o diploma que suspende temporariamente os despejos de inquilinos idosos a partir de 65 anos e cidadãos com elevado grau de deficiência, seguindo-se depois na quarta-feira o veto de Marcelo ao diploma que alargava o direito de preferência aos inquilinos perante venda do imóvel em bloco.Na nota relativa ao outorgamento do diploma, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que relativa ao alojamento local é demasiado geral e abstracta, pelo que é necessário analisar com cuidado os diplomas que se seguirão, admitindo que poderá mudar a sua posição consoante os mesmos.

"Só o exame cuidadoso, caso a caso, dos diplomas que venham a completar os actuais permitirá avaliar do verdadeiro alcance global do que acaba de ser aprovado. Que o mesmo é dizer, o Presidente da República aguarda, com redobrado empenho, esses outros diplomas e a decisão de hoje não determina, necessariamente, as decisões que sobre eles venham a ser tomadas", refere a longa nota sobre esta lei enviada ao Parlamento.



Marcelo Rebelo de Sousa alerta ainda para "a sustentabilidade financeira concreta da transferência para as autarquias locais de atribuições até este momento da Administração Central", considerando que há um "inerente risco de essa transferência poder ser lida como mero alijar de responsabilidades do Estado".