Portugal tem 764 mil trabalhadores a auferirem o salário mínimo, mas novo emprego paga, na sua maioria, mais do que os 580 euros.

A maior parte dos novos postos de trabalho criados no arranque de 2018 tinha um vencimento superior a 580 euros, o valor do salário mínimo em Portugal. No entanto, há mais trabalhadores a receberem o salário mínimo do que em 2017.



De acordo com um relatório de acompanhamento do Salário Mínimo Nacional (SMN), apresentado esta terça-feira, nos primeiros três meses de 2018 havia mais 146.384 trabalhadores declarados à Segurança Social do que em 2017. Desses, 36.900 (25,2%) recebiam o salário mínimo nacional. Esta situação contrasta com a verificada no primeiro trimestre de 2017 em que 73,9% do emprego criado dizia respeito a trabalhadores que auferiam o SMN.



Apesar de serem cada vez mais os trabalhadores a receberem o salário mínimo - no total são 764, 2 mil pessoas, um aumento de 4,2% comparativamente ao período homólogo -, ao contrário do que aconteceu em anos anteriores, isso não se traduziu num crescimento da proporção de trabalhadores abrangidos. Actualmente, 22,9% dos trabalhadores declaram receber o salário mínimo, número que se mantém inalterado, relativamente a 2017.



"A evolução do salário mínimo tem sido acompanhada por uma forte criação de emprego. Ao contrário dos anos anteriores, este aumento não provocou um aumento da percentagem de trabalhadores a receber o salário mínimo", disse Vieira da Silva nesta terça-feira, após a reunião com os parceiros sociais, que decorreu em Lisboa.

O relatório explica que a redução dos empregados a receberem salário mínimo se iniciou no final de 2016, mas que se acentuou este ano. O documento não detalha as razões que explicam esta evolução, contudo, as tabelas salariais previstas nas convenções colectivas assinadas entre empresas e sindicatos na primeira metade de 2018 podem justificar uma parte da melhoria, avança o jornal Público.O documento, elaborado pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, conclui que 56% das convenções publicadas estabelece como remuneração mínima um valor superior ao do salário mínimo, beneficiando 61% dos trabalhadores.