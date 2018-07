Depois do último aumento para 580 euros brutos, o salário mínimo passou a abranger 764 mil pessoas, mais cerca de 30 mil do que no ano anterior, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira, 4 de Julho, pelo Ministro do Trabalho, no Parlamento.Ao contrário do que tem acontecido, este salto não implicou um aumento do peso dos trabalhadores que recebem o salário mínimo no total, situando-se nos 22,9%, destacou Vieira da Silva. Isto porque o número total de trabalhadores também subiu.(Notícia em actualização)