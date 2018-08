A Parvalorem, veículo público gestor de três mil milhões de euros de activos tóxicos do ex-BPN, guarda num "cofre" 195 obras de arte avaliadas em 3,5 milhões de euros. De acordo com o jornal Público, o destino do espólio, com trabalhos de 88 artistas portugueses, aguarda clarificação do Governo.

Enquanto o Ministério das Finanças não elucidou o que pretende fazer às obras de arte – que inclui trabalhos de Amadeo de Souza-Cardoso, Maria Helena Vieira da Silva ou Paula Rego –, o presidente da Parvalorem Francisco Nogueira Leite afirmou que teve "oportunamente conversações com o Ministério da Cultura e aguarda uma clarificação, por parte do Estado, quanto ao eventual interesse de que uma parte das obras, ou a sua totalidade, permaneça na esfera pública, encontrando-se uma decisão final ainda em aberto".

"As obras em relação às quais não venha a existir interesse" serão "provavelmente alienadas, a seu tempo e através de processos competitivos", explicou ainda.

Os relatórios do património artístico e cultural referem 195 obras – 155 assinadas por 88 artistas portugueses e 31 por autores estrangeiros de 15 nacionalidades. "Na sua grande maioria foram transmitidas pelo BPN no momento da sua reprivatização [há seis anos], ou foram posteriormente recebidas em dação, para pagamento de dívidas", disse ao jornal Nogueira Leite.

A localização do cofre não é conhecida. O gestor afirma que este ficava "numa entidade especializada no armazenamento e transporte de obras de arte, com todas as condições de segurança 24 horas por dia e cobertas por adequados seguros". Apenas três quadros foram confiados à Fundação Árpád Szenes-Vieira da Silva.

Apesar do conjunto de 195 obras de arte ter "um valor líquido de balanço de 3,5 milhões de euros", a Parvalorem atribui um preço de mercado de "aproximadamente, 5,4 milhões de euros".