Portugal vai conseguir uma "forte criação de emprego" até 2019 - mas será mão-de-obra barata. É essa a conclusão do mais recente relatório da Comissão Europeia, que prevê a consequente diminuição do desemprego nos próximos anos a um crescimento laboral lento.





"A folga ainda existente no mercado de trabalho está a diminuir rapidamente e há a projeção de que os salários cresçam gradualmente ao longo do período desta previsão [até 2019]", lê-se no relatório.

É esperado que os níveis de desemprego caiam de 9.0% em 2017 para 7.7% em 2018 e 6.8% em 2019. Em Janeiro deste ano, a taxa atingiu os 7,9%, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE). Isto significa que o desemprego alcançou o nível mais baixo em 14 anos e que é significativamente menor do que o registado pouco antes da crise de 2008, mas ainda está longe de ter o valor histórico de 5,1% de 2000.

Por outro lado, a taxa de emprego de população activa está perto de atingir novamente o seu valor mais alto até agora: 62.7% em 2001.

No relatório, a CE conclui que o mercado laboral está a mudar em Portugal e prevê que este vá crescer juntamente com o descongelamento das carreiras no sector público, embora este desenvolvimento vá decorrer, provavelmente, em áreas com salários abaixo da média.

Os técnicos comunitários afirmam também que é provável que o salário mínimo aumente, mas que este será parcialmente compensado por uma forte criação de empregos em áreas com salários abaixo da média.



A Comissão Europeia espera que Portugal cresça o PIB em 2% até 2020 e refere que este e o emprego aumentaram significativamente em 2017 graças ao consumo interno e exportações. Segundo o relatório, o crescimento irá abrandar ligeiramente, mas continuará estável em 2018 e 2019.





Rui Rio defende aumento do salário mínimo nacional superior à inflação



O líder do PSD, Rui Rio, defendeu esta quarta-feira um aumento do salário mínimo nacional "superior até à inflação", afirmando que deve ser feito um "esforço em concertação social" para chegar a um valor equilibrado.

"Julgo que todos", quer sindicatos quer entidades patronais, "devem fazer um esforço no sentido de haver todos os anos uma atualização superior até à inflação relativamente ao salário mínimo" nacional, afirmou o social-democrata, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, à margem de uma visita ao hospital local.

Segundo Rio, o aumento do salário mínimo nacional "é desejável", mas é preciso "equilibrar a competitividade da economia nacional com a subida".

"O salário mínimo é muito baixo" em Portugal, frisou, acrescentando que é "das coisas que mais" o "choca do ponto de vista social".

Afirmando que "deveriam todos [em concertação social] fazer um esforço para chegar a um valor equilibrado" e que "permita paulatinamente ir subindo" o salário mínimo nacional, o ex-presidente da Câmara do Porto salientou, contudo, que "pedir 750 ou 800 euros" é ter "um discurso fácil e irresponsável".

"Temos de estar sempre do lado do equilíbrio...Temos todos que reconhecer que o salário é muito baixo e todos temos de fazer um esforço para o subir, ao ritmo a que a nossa competitividade permitir, porque se for em overdose é pior a emenda do que o soneto", porque "geraria desemprego", defendeu.





Vieira da Silva diz que "ainda é cedo" para discutir aumento do salário mínimo





O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social considerou esta quarta-feira que "ainda é cedo" discutir o aumento do salário mínimo para o próximo ano, lembrando que o objetivo do Governo é atingir o valor de 600 euros em 2019.

"Não creio que este tema esteja neste momento na agenda. Estamos em maio, há poucos meses foi aprovado e está em vigor o novo valor do salário mínimo" de 580 euros, disse Vieira da Silva à agência Lusa, à margem da apresentação dos resultados da simulação da Conferência Internacional do Trabalho "O Futuro do Trabalho", que decorreu no seu Ministério, em Lisboa.



O governante reagia às declarações do líder da CGTP, Arménio Carlos, que durante as comemorações do 1º de Maio exigiu que o salário mínimo aumente para 650 euros em janeiro do próximo ano, enquanto a UGT reclamou 615 euros.

"Os parceiros sociais têm as suas agendas próprias, mas o Governo não está neste momento a discutir o salário mínimo", afirmou Vieira da Silva, acrescentando que "esse é um assunto lá mais para setembro".

Questionado sobre se o valor inscrito no programa de Governo é um valor fechado, o ministro apenas disse que "o que está no programa do Governo é que o Governo apresentará valores tendo como objetivo atingir 600 euros em 2019".

O ministro adiantou ainda que o simulador de pensões da Segurança Social deverá ser apresentado publicamente na próxima terça-feira, dia 08, e "se for possível" ficará disponível na internet no mesmo dia.

"É um simulador de pensões que utiliza informação disponível na Segurança Social e que pretende ser útil para os trabalhadores que descontam para o sistema", explicou.