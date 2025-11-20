Trabalhadores da Autoeuropa vão aderir à greve geral de dia 11

A Comissão de Trabalhadores da fábrica de Palmela decidiu aderir à paralisação convocada pela CGTP e UGT para 11 de dezembro.

A Comissão de Trabalhadores (CT) da Volkswagen Autoeuropa decidiu aderir à greve geral de 11 de dezembro convocada pelas centrais sindicais CGTP e UGT, indica esta quinta-feira um comunicado da CT, no qual apela ainda a que os trabalhadores da maior fábrica de produção automóvel do país adiram à paralisação.



"Esta greve é uma resposta necessária e justa ao pacote laboral que o Governo quer impor, e que representa um ataque frontal aos direitos conquistados durante décadas", refere a Comissão de Trabalhadores.

E a CT contraria os argumentos do Governo para as alterações na lei laboral com o exemplo da Autoeuropa.

"A justificação do Governo para o aumento da produtividade esbarra no exemplo da Autoeuropa que há muitos anos é uma das empresas mais produtivas do Grupo Volkswagen e de Portugal", sublinha.