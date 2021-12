São sobretudo assistentes operacionais, mas também auxiliares de ação médica, soldados ou forças de segurança. Com a subida de 6% passam a estar abrangidos pelo salário mínimo nacional 110 mil pessoas, 15% do total no Estado.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Trabalhadores com salário mínimo no Estado aumentam 22%

Com o aumento do salário mínimo nacional em 6%, para 705 euros brutos, o número de trabalhadores da Administração Pública que o recebem vai subir 22% para 110 mil, cerca de 15% dos trabalhadores do Estado. São sobretudo assistentes operacionais, mas também auxiliares de ação médica, soldados do exército ou forças de segurança "provisórias", segundo descreve fonte oficial do gabinete de Alexandra Leitão.







Lusa