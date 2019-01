Apesar de os lucros dos call centers terem triplicado num ano, o salário médio pago aos operadores desceu no mesmo período. De acordo com o Jornal de Notícias, o volume de negócios triplicou entre 2016 e 2017; mas o salário médio mensal desceu 3 pontos percentuais, de 792 para 793 euros.





