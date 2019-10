Infarmed dá primeira licença para investigar medicamentos à base de canábis

"Esta licença permite à companhia dar um passo enorme em frente nas suas operações europeias pois passa a poder importar, investigar e refinar ingredientes canabinoides e produtos à base de canábis na Europa", pode ler-se no comunicado. Para além do laboratório, localizado no Centro de Inovação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, a empresa já começou a a construir uma unidade fabril de escala industrial para refinar o produto. Esta deve estar operacional no início de 2020.