RTP e TVI interessadas na Quadratura do Círculo

Depois de, nesta terça-feira, a SIC Notícias ter anunciado que iria "descontinuar" o programa Quadratura do Círculo depois de 14 anos de emissão, a RTP e a TVI pretendem "roubar" o espaço de debate político ao rival de antena, indica o jornal Público.

O último episódio da Quadratura está agendado para ir para o ar no próximo dia 24 de janeiro, depois do diretor de informação da SIC, Ricardo Costa, ter anunciado a decisão devido a "alterações na grelha do canal". "Vamos mudar de edifício, de estúdios e vamos fazer alterações à grelha de programas. Esta a única razão para o fim do Quadratura do Círculo", explicou ao Público.

Ao jornal, tanto Maria Flor Pedroso, diretora de informação da RTP, como Sérgio Figueiredo, o seu homólogo na TVI, recusaram comentar a situação do programa que figura três intervenientes – José Pacheco Pereira, António Lobo Xavier e Jorge Coelho – como senadores dos respetivos partidos (PSD, CDS e PS). O Quadratura do Círculo é transmitido às quintas-feiras, às 23h, na SIC Notícias e tem como moderador o jornalista Carlos Andrade.