Tesla já vende mais que Fiat e Ford em Portugal

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A Tesla é já a 11ª marca mais vendida em Portugal, ultrapassando nomes como a Ford e a Fiat. Nos primeiros três meses do ano, foram entregues em Portugal 2.097 automóveis do fabricante norte-amerciano, refere o Jornal de Negócios.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos Ford Tesla Fiat Portugal automóvel

O valor do primeiro trimestre fica apenas a 519 veículos das vendas totais do ano passado. A marca de carros elétricos fundada por Elon Musk consegue já uma quota de mercado de 4,02%, ou seja, 1 em cada 25 carros vendidos de janeiro até março.Março foi também o segundo mês consecutivo em que as vendas de carros elétricos ficaram acima das de automóveis a gasóleo.Leia mais no Negócios