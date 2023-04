Gasóleo sobe 1 cêntimo e gasolina aumenta 1,5 na próxima semana

A partir da próxima segunda-feira, 10 de abril, os preços da gasolina e do gasóleo vão subir, revelou fonte do setor ao Negócios. A gasolina 95 aumenta 1,5 cêntimos, enquanto o gasóleo vai custar mais 1 cêntimo.







Tendo em conta os valores médios praticados nas bombas de combustível à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), quem for abastecer deverá pagar 1,504 euros por litro de gasóleo simples e 1,708 euros por litro de gasolina simples 95.O Governo manteve as medidas de mitigação da subida dos preços dos combustíveis até 17 de abril, com uma redução da carga fiscal igual à de março, equivalente a 34 cêntimos por litro de gasóleo e de gasolina.A revisão dos valores das taxas do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP) foi publicada na segunda-feira em portaria do Governo e reflete a compensação por via de redução do ISP da receita adicional do IVA (equivalente a uma descida da taxa de 23% para 13%), decorrente de variações dos preços dos combustíveis, juntando-se à manutenção da suspensão da atualização da taxa de carbono.Desde o início da semana, o West Texas Intermediate (WTI)– negociado em Nova Iorque – valorizou quase 6%, estando a negociar no patamar dos 80 dólares. Já o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias - acumula um ganho semanal de mais de 6%, estando a cotar-se perto da fasquia dos 85 dólares.

O petróleo já cresceu 25% desde meados de março, depois de na altura ter caído para mínimos de 15 meses, devido à turbulência no setor bancário tanto na Europa como nos EUA. Entretanto a decisão da OPEP+ aliada à notícia da queda dos stocks de crude nos EUA intensificou a tendência positiva das últimas semanas.

