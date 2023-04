Anacom aplica multa de €2,5 milhões à Meo

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) decidiu aplicar à Meo uma coima no valor de 2,460 milhões de euros, por violações das regras aplicáveis à cessação dos contratos por iniciativa dos assinantes, informou o regulador esta terça-feira.





Em comunicado, a Anacom esclarece que em causa está "a não aceitação de pedidos de denúncia contratual apresentados em loja e a sujeição da apresentação de pedidos de cessação contratual à prévia receção de uma chamada proveniente da linha de retenção, sem a qual os clientes não podiam apresentar os respetivos pedidos ou o procedimento já iniciado não poderia prosseguir".O regulador acrescenta que também foram verificadas situações em que a Meo "não disponibilizou aos assinantes o formulário de denúncia que está obrigada a ceder sempre que lhe seja solicitado".Noutras situações, a empresa não pediu aos clientes documentos que eram "necessários à confirmação da denúncia dos respetivos contratos" ou pediu documentos que "não eram necessários porque já os tinha em seu poder".Além disso, acrescenta o comunicado, a Meo "não confirmou várias denúncias dos contratos apresentadas pelos clientes e prestou informações incompletas sobre os meios e contactos disponíveis para a apresentação dos pedidos de cessação"."Os comportamentos adotados pela empresa são especialmente gravosos, por resultarem no incumprimento de uma ordem legítima da Anacom, que lhe foi regularmente comunicada, colocando em causa a própria regulação do mercado em que opera", conclui a nota.Em nota enviada ao Negócios, a Meo confirma que foi notificada da decisão da Anacom "de aplicação de uma coima única de € 2.460.000,00 relativa à prática de contraordenações, ocorridas nos anos de 2015 e 2016. Discorda a Meo totalmente das imputações que lhe são efetivadas pela Anacom no processo em apreço, pelo que irá impugnar judicialmente a presente decisão."Notícia atualizada às 12h55 com reação da Meo