Ford afasta-se dos carros elétricos e assume perda de 19 mil milhões

A gigante norte-americana anunciou um recuo nos seus planos para produção de veículos elétricos. CEO diz que “não fazia sentido continuar a investir milhares de milhões em produtos que sabíamos que não iriam gerar lucros”.

A Ford anunciou na segunda-feira, 15 de dezembro, que está a recuar nos planos para produção de veículos elétricos, uma decisão que levará a perdas de 19,5 mil milhões dólares (cerca de 16,6 mil milhões de euros ao câmbio atual) para a empresa. O valor deverá ter impacto nas contas do atual trimestre, avançou a Ford.



Ford corta empregos em Colónia devido à procura fraca de elétricos na Europa

A medida chega numa altura em que a fabricante norte-americana tem tido dificuldades em conseguir tornar as vendas de veículos elétricos num negócio rentável. A par disso, a decisão parece também responder às mudanças políticas introduzidas pela Administração Trump e ao enfraquecimento da procura por veículos elétricos.

Como parte da mudança estratégica, a fabricante vai suspender a já planeada produção do seu SUV da Série F elétrico, mudando o foco para os veículos a gasolina e híbridos. A Ford também irá converter a sua pickup elétrica F-150 Lightning num veículo híbrido de longo alcance. Vai também reaproveitar uma fábrica de baterias para veículos elétricos.

A empresa estima que as medidas agora anunciada irão tornar a operação de produção veículos elétricos lucrativa a partir de 2029, disse Andrew Frick, chefe da unidade de elétricos da Ford, citado pela Bloomberg. Esta divisão já perdeu mais de 5 mil milhões de dólares só no ano passado e a empresa assume agora que as perdas possam agravar este ano.

“Não fazia sentido continuar a investir milhares de milhões em produtos que sabíamos que não iriam gerar lucros”, referiu Jim Farley, presidente executivo da Ford, numa entrevista à Bloomberg TV. “Tivemos de fazer esta escolha”, concluiu o CEO.

Ainda assim, excluindo este "buraco" de mais de 19 mil milhões, a empresa espera que este seja um trimestre bastante positivo, alavancado pelas fortes vendas dos seus camiões e SUV movidos a gasolina. A Ford aumentou a projeção de receitas para 7 mil milhões de dólares no conjunto deste ano, valor que fica mais de mil milhões de dólares acima das últimas estimativas.

As ações da gigante norte-americana chegaram a valorizar mais de 1,60% nesta terça-feira em reação ao anúncio da marca de automóveis.