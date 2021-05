Teletrabalho está a tirar clientes aos shoppings

Passado o confinamento, que obrigou ao encerramento da maior parte do comércio, os shoppings debatem-se agora com novos desafios para atrair clientes. É o caso da Sonae Sierra, uma das principais gestoras de centros comerciais do país, que vê no esvaziamento das cidades um dos principais obstáculos à retoma.







Covid-19: Colombo reforça medidas sanitárias e diz estar preparado para abrir já coronavirus Miguel Baltazar / Jornal de Negócios