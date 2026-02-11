Sábado – Pense por si

Dinheiro

Taxa sobre pequenas encomendas pode ser mais de três euros. Depende dos produtos

18:44
O Conselho da UE deu o arranque ao projeto a partir de 1 de julho, indicando que os consumidores vão ter de estar atentos às composições dos produtos.

O Conselho da União Europeia deu a "luz verde" final ao pagamento de uma taxa aduaneira de três euros que as pequenas encomendas vão ter de pagar a partir de 1 de julho deste ano. Todas as encomendas até 150 euros que entrem na União Europeia vão estar sujeitas a este pagamento, mas os consumidores vão ter de ter atenção à composição dos produtos que estão a encomendar ou vão ter de pagar mais.

Taxa da UE afeta encomendas da Shein e Temu; consumidores atentos a custos.
Taxa da UE afeta encomendas da Shein e Temu; consumidores atentos a custos. Oliver Berg/AP

