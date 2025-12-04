Sábado – Pense por si

CTT e Temu assinam memorando para impulsionar o crescimento na Europa

Lusa
"A missão da Temu é tornar acessíveis a todos os consumidores produtos de qualidade", disse um porta-voz da empresa.

Os CTT e a Temu firmaram este domingo na China um Memorando de Entendimento (MoU) que visa reforçar a colaboração logística na Península Ibérica e impulsionar o crescimento na Europa, segundo comunicado dos Correios.

A parceria irá potenciar soluções logísticas mais integradas
A parceria irá potenciar soluções logísticas mais integradas Oliver Berg/picture-alliance/dpa/AP Images

O acordo reafirma a relação entre as duas organizações que pretendem "ampliar significativamente a cooperação na logística transfronteiriça e apoiar o programa de vendedores locais da Temu", para que estes "beneficiem das soluções de transporte rodoviário e marítimo, de armazenagem, e de entrega de encomendas, que se estima possam acelerar a sua presença no mercado global".

Segundo consta em comunicado, a parceria irá potenciar soluções logísticas mais integradas, eficientes e competitivas, contribuindo para uma cadeia de abastecimento mais ágil e sustentável na região.

"Estamos orgulhosos com o reforço da nossa parceria com a Temu, um 'marketplace' global em rápido crescimento que partilha a nossa visão de logística eficiente e sustentável", afirma um porta-voz dos CTT, em comunicado.

"A missão da Temu é tornar acessíveis a todos os consumidores produtos de qualidade", disse um porta-voz da Temu, também em comunicado.

Com o entendimento firmado em Shenzhen, a Temu pretende "servir melhor consumidores e vendedores em toda a Europa", com recurso à "forte infraestrutura logística dos CTT na Ibéria e além".

