Amazon suspende projeto de entrega de encomendas por drones em Itália

A Amazon suspendeu o projeto Prime Air, que previa a entrega de encomendas com até 2,5 quilogramas (kg) por drones, em Itália, foi anunciado.



Amazon suspendeu o projeto Prime Air em Itália Matthias Balk/picture-alliance/dpa/AP Images

A comunicação social italiana avançou que esta suspensão se deve a problemas fiscais.

Em comunicado, a americana Amazon justificou a sua decisão com uma "revisão estratégica", referindo que Itália não oferece, atualmente, "as condições necessárias" para os seus objetivos de longo prazo.

Apresentado em 2023, o programa-piloto Prime Air previa a entrega de encomendas com até 2,5 kg, recorrendo a drones, a uma distância máxima de 12 quilómetros do ponto de origem.

A empresa já tinha iniciado os primeiros testes na região de Abruzzo (centro de Itália).

A Autoridade Nacional de Aviação Civil Italiana (ENAC) considerou esta decisão surpreendente e disse que a mesma é resultado de problemas financeiros que afetam o grupo.

A imprensa italiana noticiou que os problemas financeiros do grupo estão relacionados com uma divida de 1.200 milhões de euros ao fisco, devido a impostos que não foram pagos entre 2019 e 2021.