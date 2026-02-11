Maior mina de níquel do mundo corta produção para impulsionar preços

A Indonésia tem adotado medidas para reanimar os preços da sua principal matéria-prima de exportação, principalmente através da redução dos volumes.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

A maior mina de níquel do mundo, na Indonésia, recebeu ordens para reduzir drasticamente a produção, à medida que as autoridades intensificam os esforços para impulsionar os preços globais do metal utilizado em baterias, avança esta quarta-feira a Bloomberg, que cita fontes próximas do assunto.



Dita Alangkara / AP

A PT Weda Bay Nickel foi notificada de que receberá uma quota de produção de minério de 12 milhões de toneladas este ano, em comparação com os 42 milhões de toneladas previstos para 2025. Os contratos futuros de níquel dispararam em Londres após a notícia.

A mina, localizada na ilha de Halmahera, província de Maluku do Norte, pertence ao Tsingshan Holding Group Co., à francesa Eramet SA e à PT Aneka Tambang. Num comunicado divulgado na quarta-feira, a Eramet confirmou a magnitude da redução da quota da Weda Bay Nickel e afirmou que a empresa pretende solicitar uma revisão.

Os contratos de futuros de referência, para entrega a três meses, subiram até 2,8% para 17.980 dólares por tonelada na bolsa de metais de Londres, enquanto as ações da Eramet chegaram a cair 5,7% na sessão desta quarta-feira.

A Indonésia tem adotado medidas para reanimar os preços da sua principal matéria-prima de exportação, principalmente através da redução dos volumes que as principais empresas mineiras podem produzir. Antes da última ronda de cortes, a oferta do país do Sudeste Asiático tinha disparado para cerca de 65% da produção mundial, levando os preços a cair para mínimos de dois anos.

O país está a tomar medidas semelhantes em relação ao carvão térmico, prevendo-se que as quotas de mineração no maior exportador mundial sejam reduzidas em quase um quarto em relação ao ano anterior. A Associação Indonésia de Mineração de Carvão já disse que as medidas podem forçar o encerramento de algumas operações, enquanto os compradores estrangeiros podem ter de procurar fontes alternativas do combustível fóssil.