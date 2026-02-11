O homem que "nunca vai desiludir" Trump

O braço-de-ferro entre Donald Trump e Jerome Powell à volta das taxas de juro vai terminar em maio, quando o governador da Reserva Federal (Fed), o banco central dos EUA, cessar funções. Para o seu lugar, entra Kevin Warsh, com currículo e trabalho feito no setor. Mas também um aliado próximo do Presidente, que o descreve como “uma pessoa como deve ser, que nunca nos vai desiludir”. A independência da Fed está em risco?
Kevin Warsh foi nomeado por Donald Trump para assumir a presidência da Reserva Federal (Fed), o banco central dos Estados Unidos. Depois de ter passado o primeiro ano deste segundo mandato a criticar e insultar o atual líder, Jerome Powell, o Presidente norte-americano diz ter escolhido agora “uma pessoa como deve ser, que nunca nos vai desiludir”. Trump não disfarça a convicção de que Warsh, com um currículo extenso na regulação bancária e em Wall Street, além de uma ligação familiar ao círculo mais próximo do Presidente, será mais permeável às suas intenções – leia-se, a descida das taxas de juro. O que alimenta as dúvidas sobre até que ponto Warsh irá salvaguardar o princípio fundamental de independência da Fed em relação ao poder político.