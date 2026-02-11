Sábado – Pense por si

Leonor Caldeira
Leonor Caldeira Advogada
11 de fevereiro de 2026 às 23:00

Epstein e um feminismo consequente

Vejamos quem é a verdadeira força motora da investigação Epstein, que está a permitir esta inesperada exposição: as dezenas de mulheres e meninas sobreviventes que escolheram vir a público denunciar a violência a que foram sujeitas.

Após meses de insistências da sociedade civil norte-americana, transversalmente entre democratas e republicanos, o Ministério da Justiça divulgou a maior e última tranche dos Epstein files. São aproximadamente 3,5 milhões de páginas de documentos judiciais, depoimentos sob juramento e provas, para além de cerca de 2000 vídeos e 180000 imagens, que expõem a rede de abusos sexuais de menores gerida por Jeffrey Epstein.

Tópicos abuso sexual Sexualidade Abusos Maus-tratos Jeffrey Epstein Ministério da Justiça
