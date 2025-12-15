Tarifa da luz no mercado regulado sobe 1% a partir de janeiro

ERSE estima que um casal sem filhos sinta um aumento de 18 cêntimos na fatura mensal, mas uma família com dois filhos poderá ter de gastar mais 28 cêntimos por mês com a eletricidade.

A tarifa da luz vai subir 1% no próximo ano. A ERSE tinha proposto em meados de outubro esta atualização, confirmando-se agora o agravamento dos preços para os clientes que estão no mercado regulado de eletricidade.

"No mercado regulado de Portugal continental, as tarifas transitórias de venda a clientes finais em Baixa Tensão Normal (BTN) apresentam, em média, uma variação de 1,0%, em 2026", refere a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) em comunicado. Esta variação confirma a proposta que tinha sido apresentada pelo regulador a 15 de outubro.

Este aumento traduz-se num agravamento de alguns cêntimos na fatura mensal das famílias que ainda estão no mercado regulado de eletricidade. Contudo, diz a ERSE, "representa uma redução em termos reais", tendo em conta a inflação.

Considerando os consumidores-tipo definidos pela ERSE, no caso de um casal sem filhos, com uma potência contratada de 3,45 kvA e um consumo anual de 1.900 KWh, o aumento será de 0,18 euros, com taxas e impostos.

Já para um casal com dois filhos, uma potência contratada de 6,9 kVA e um consumo anual de 5.000 kilowatts hora (kWh), o aumento entre o valor pago em dezembro de 2025 e janeiro de 2026 será de 0,28 euros.

"Estão sujeitos a estas variações cerca de 817 mil clientes que permaneciam, no final de setembro de 2025, no mercado regulado", nota a ERSE, lembrando que os restantes clientes que estão no mercado liberalizado "os preços de venda a clientes finais variam entre comercializadores e dependem da oferta comercial contratualizada pelo cliente".

Esta atualização de preços vai repercutir-se em todos os clientes neste mercado, sendo que as famílias que beneficiam de tarifa social vão continuar a contar com um desconto substancial, estejam estas no regulado ou no liberalizado.

"No ano 2026, os consumidores com tarifa social, quer no mercado regulado, quer no mercado liberalizado, beneficiam de um desconto de 33,8%, aprovado pelo membro do Governo responsável pela área da energia, calculado por referência aos preços de venda a clientes finais do mercado regulado", diz a ERSE.

Considerando um casal sem filhos, com uma potência contratada de 3,45 kvA e um consumo anual de 1.900 KWh, o valor do desconto a partir de janeiro é de 13,50 euros, sendo de 32,95 euros para um casal com dois filhos, uma potência contratada de 6,9 kVA e um consumo anual de 5.000 kilowatts hora (kWh).