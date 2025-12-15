Netflix contra-ataca. Afasta despedimentos e fecho de estúdios após compra da Warner Bros

A carta enviada aos funcionários chega numa altura em que os diretores executivos da Netflix estão a tentar fechar o negócio de aquisição da Warner Bros., depois de a Paramount ter apresentado uma proposta hostil pela compra da histórica empresa de Hollywood.
Depois das preocupações levantadas por empresas do setor dos media em relação ao negócio de aquisição da Warner Bros. pela Netflix, os dois diretores executivos da gigante do streaming escreveram, numa carta enviada aos seus funcionários e citada pela Bloomberg, que não esperam fechar estúdios nem avançar com despedimentos. Além disso, referiram estar ainda empenhados em continuar a lançar novos filmes produzidos pelos estúdios da Warner no cinema.
Na sequência de receios de que a Netflix daria prioridade a um modelo que privilegiaria o streaming no seu acordo firmado com a Warner Bros., Greg Peters e Ted Sarandos afirmaram na carta que “não demos prioridade aos cinemas no passado porque não era o nosso negócio na Netflix”, acrescentando que “quando este acordo [com a Warner] for fechado, estaremos nesse negócio”.
Os co-CEO da Netflix garantiram ainda que não esperam ter de vir a fechar estúdios. "Estamos a fortalecer um dos estúdios mais icónicos de Hollywood, a apoiar empregos e a garantir um futuro saudável para a produção de filmes e TV”, citou a agência de notícias financeiras.
A carta enviada aos funcionários chega numa altura em que os diretores executivos da Netflix estão a tentar fechar o negócio de aquisição da Warner Bros., depois de a Paramount ter apresentado uma proposta hostil pela compra da histórica empresa de Hollywood.
Sobre esta proposta da concorrente Paramount, os co-CEO da Netflix escreveram que “era totalmente esperada” e que têm “um acordo sólido em vigor” com a Warner. Ainda assim, mantém-se a dúvida se os reguladores norte-americanos irão aprovar uma compra da Warner tanto pela Netflix como pela Paramount.
