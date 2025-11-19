Air France-KLM formaliza interesse na privatização da TAP antes do fim do prazo

Sábado – Pense por si

Além da Air France-KLM, já manifestaram publicamente interesse na corrida o grupo alemão Lufthansa e o International Airlines Group (IAG), dono da British Airways e da Iberia.

A Air France-KLM entregou na terça-feira à Parpública a sua manifestação de interesse no processo de privatização da TAP, adiantando-se ao final do prazo definido, que termina a 22 de novembro.

Air France-KLM manifesta interesse na privatização da TAP
Air France-KLM manifesta interesse na privatização da TAP Axel Heimken/picture-alliance/dpa/AP Images

Em comunicado, o grupo franco-holandês sublinha que com este passo "fica demonstrado, uma vez mais, o forte e continuado interesse" na operação, afirmando aguardar "com expectativa os próximos passos" do processo.

O Governo prevê alienar até 44,9% do capital da transportadora aérea, reservando 5% para os trabalhadores, conforme estipulado pela Lei das Privatizações. Caso esta tranche não seja totalmente subscrita, o futuro comprador terá direito de preferência.

A partir de 22 de novembro, a Parpública, empresa que gere as participações do Estado, tem um prazo de 20 dias (até 12 de dezembro) para entregar ao Governo um relatório que descreve os interessados que manifestaram interesse e que avalia o seu cumprimento dos requisitos de participação.

No prazo de 20 dias contados da data da disponibilização do relatório, os interessados que tenham demonstrado o cumprimento dos requisitos são convidados a apresentar uma proposta não vinculativa. Esta segunda fase do processo, que será dividido em quatro etapas, prevê que a proposta inclua, entre outros, o preço oferecido para a aquisição das ações e a informação sobre a forma de obtenção dos meios financeiros necessários para concretizar a compra.

Podem apresentar candidaturas operadores nacionais ou estrangeiros, individualmente ou em consórcio, desde que cumpram os critérios definidos, incluindo receitas superiores a 5.000 milhões de euros em pelo menos um dos últimos três anos e experiência comprovada no setor da aviação.

As propostas serão avaliadas também pelo reforço da frota, investimento em manutenção e engenharia, aposta em combustíveis sustentáveis, respeito pelos compromissos laborais e visão quanto a um eventual reforço da posição acionista, de acordo com o caderno de encargos publicado recentemente.

Como o Governo anunciou em julho, a privatização da TAP - que inclui também a Portugália, a Unidade de Cuidados de Saúde TAP, a Cateringpor e a SPdH (ex-Groundforce) --- deverá decorrer ao longo de cerca de um ano, embora o calendário final dependa de autorizações regulatórias.

