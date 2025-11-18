Sábado – Pense por si

Presidente da República espera que investigação à TAP seja cabal mas rápida

"É vantajoso para a privatização da TAP em geral que tudo o que houver a investigar seja investigado", afirmou Marcelo.

O Presidente da República afirmou hoje esperar que a investigação que levou a buscas na TAP seja cabal, mas rápida, manifestando preocupação com a posição do Estado português no processo de reprivatização parcial da companhia aérea.

"É vantajoso para a privatização da TAP em geral que tudo o que houver a investigar seja investigado cabalmente mas também rapidamente", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, em resposta aos jornalistas, no Campus de Carcavelos da Universidade Nova de Lisboa, no concelho de Cascais.

O chefe de Estado referiu que "uma operação como a privatização da TAP implica candidaturas, implica interesse de vários candidatos", e argumentou que, nesse contexto, "quanto menor for a dúvida sobre o que se passou, sobretudo há muito tempo, melhor é para a posição de Portugal".

"Quando se fala na TAP, o que importa é a posição de Portugal", defendeu o Presidente da República.

O diretor nacional da Polícia Judiciária confirmou hoje a realização de buscas na TAP e noutros locais no âmbito de uma investigação liderada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) relacionadas com a privatização de 61% do capital da companhia aérea ao consórcio Atlantic Gateway em 2015.

