Maria Leite começou em 2023 a investir em ações para as suas filhas, pondo de parte dinheiro do casal e contribuições dos avós. Através do boletim de finanças pessoais Tlim, do analista financeiro e ex-jornalista David Almas, Maria foi formando opinião sobre duas coisas: onde investir e como fazê-lo. Resolveu a primeira parte escolhendo um fundo índice, que replica quase todo o mercado acionista global (ver caixa). E resolveu a segunda investindo através da DeGiro, uma corretora holandesa, sobretudo por causa das comissões baixas. O bolo próximo de 20 mil euros passou pela turbulência de abril e pela recuperação a seguir, mas Maria – que está a investir a longo prazo – pensa menos nas variações do presente do que na relação “abstrata” que tem com a corretora online. “Não sei até que ponto o dinheiro está seguro caso aconteça alguma coisa à plataforma”, reconhece. “Tenho de olhar melhor para isso”, junta.

A porta de entrada para o mundo das bolsas