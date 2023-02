A economia um ano depois da invasão: dois choques e uma (boa) surpresa

A guerra trouxe um ano de superlativos no plano económico: a maior inflação em 30 anos e a subida mais rápida de sempre dos juros na zona euro. A boa notícia? O maior crescimento do PIB desde 1987, que aguentou o emprego.

Há um ano, o artigo da SÁBADO sobre o impacto da guerra que começara dias antes abria três frentes de risco no meio de uma enorme incerteza: o aumento dos preços de quase tudo, sobretudo da energia e dos alimentos; a subida das taxas de juro, que na altura ainda era perspetivada como gradual; e a estagnação da economia, que ensaiava uma recuperação pós-pandemia. A previsão foi em cheio no primeiro ponto, pecou por defeito no segundo – e, pelo menos até aqui, falhou no terceiro. Vamos por partes.