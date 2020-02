Advogados comunicaram três suspeitas de branqueamento num só mês

Desde que tomou posse, a 14 de janeiro, o novo bastonário da Ordem dos Advogados já recebeu e encaminhou para a Procuradoria-Geral da República três comunicações relativas a operações suspeitas, no âmbito da lei de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. O número, adiantado ao Negócios por Luís Meneses Leitão, compara com as apenas cinco comunicações contabilizadas pela Ordem durante todo o ano de 2019. Admitindo que o ritmo se possa manter, a que se deve este aparente aumento do número de comunicações? O bastonário não avança nenhuma justificação e sublinha apenas que "a lei está em vigor e é para cumprir".





