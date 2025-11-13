Siemens alcança resultado líquido recorde de 10,4 mil milhões de euros no ano fiscal de 2025

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

O grupo industrial e tecnológico Siemens reportou esta quinta-feira um resultado líquido recorde de 10,4 mil milhões de euros no ano fiscal de 2025, um aumento de 16% face a 2024.



Roland Busch, Siemens AG, congratulou-se com os resultados AP

No exercício fiscal de 2025, terminado a 30 de setembro, a empresa registou 10,4 mil milhões de euros em resultado líquido, "um recorde pelo terceiro ano consecutivo, com crescimento nas encomendas e nas receitas a uma taxa média de 5 a 6%".

A Siemens informou que o volume de encomendas aumentou para 88,4 mil milhões de euros, um crescimento de 6%, ao mesmo tempo que as receitas cresceram 5% para 78,9 mil milhões de euros.

"A Siemens está hoje mais forte do que nunca - com um exercício fiscal de 2025 recorde. A nossa estratégia funciona. Crescemos ao combinar o mundo real e o mundo digital", afirmou no comunicado o presidente e presidente executivo (CEO) da Siemens AG, Roland Busch.

Para o ano fiscal de 2026, a Siemens assume "que o ambiente económico global irá estabilizar e que o crescimento do PIB [Produto Interno Bruto] global vai manter-se próximo do nível do ano anterior", pelo que espera um crescimento nas receitas na faixa dos 6 a 8% e um rácio de encomendas recebidas e faturação acima de um para o ano fiscal de 2026.

A Siemens anunciou também um investimento de mil milhões de euros para escalar a Inteligência Artificial (IA) ao longo dos próximos três anos.

O Conselho de Supervisão e de Administração da empresa propõe ainda aumentar o dividendo para 5,35 euros por ação, face aos 5,20 euros do ano anterior.