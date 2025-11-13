Sábado – Pense por si

Dinheiro

Siemens alcança resultado líquido recorde de 10,4 mil milhões de euros no ano fiscal de 2025

Lusa 15:39
As mais lidas

Trata-se de um aumento de 16% face a 2024.

O grupo industrial e tecnológico Siemens reportou esta quinta-feira um resultado líquido recorde de 10,4 mil milhões de euros no ano fiscal de 2025, um aumento de 16% face a 2024.

Roland Busch, Siemens AG, congratulou-se com os resultados
Roland Busch, Siemens AG, congratulou-se com os resultados AP

No exercício fiscal de 2025, terminado a 30 de setembro, a empresa registou 10,4 mil milhões de euros em resultado líquido, "um recorde pelo terceiro ano consecutivo, com crescimento nas encomendas e nas receitas a uma taxa média de 5 a 6%".

A Siemens informou que o volume de encomendas aumentou para 88,4 mil milhões de euros, um crescimento de 6%, ao mesmo tempo que as receitas cresceram 5% para 78,9 mil milhões de euros.

"A Siemens está hoje mais forte do que nunca - com um exercício fiscal de 2025 recorde. A nossa estratégia funciona. Crescemos ao combinar o mundo real e o mundo digital", afirmou no comunicado o presidente e presidente executivo (CEO) da Siemens AG, Roland Busch.

Para o ano fiscal de 2026, a Siemens assume "que o ambiente económico global irá estabilizar e que o crescimento do PIB [Produto Interno Bruto] global vai manter-se próximo do nível do ano anterior", pelo que espera um crescimento nas receitas na faixa dos 6 a 8% e um rácio de encomendas recebidas e faturação acima de um para o ano fiscal de 2026.

A Siemens anunciou também um investimento de mil milhões de euros para escalar a Inteligência Artificial (IA) ao longo dos próximos três anos.

O Conselho de Supervisão e de Administração da empresa propõe ainda aumentar o dividendo para 5,35 euros por ação, face aos 5,20 euros do ano anterior.

Tópicos Produto interno bruto Inteligência artificial Empresas Investimentos Siemens AG Roland Busch
Investigação
Opinião Ver mais
Miriam Assor
Miriam Assor

Incompreensível

O jornalismo não alimenta isto ou aquilo só porque vende ou não vende. As redações distanciam-se completamente de uma registadora. A igreja, logicamente, isenta-se de alimentar algo que lhe é prejudicial.

Menu shortcuts

Siemens alcança resultado líquido recorde de 10,4 mil milhões de euros no ano fiscal de 2025