A petrolífera anglo-holandesa Shell deixou de pagar impostos na Holanda no valor de mais de 7 mil milhões de euros desde 2005, distribuindo 45 mil milhões aos seus accionistas através de um paraíso fiscal.De acordo com o diário holandês Trow, que cita os cálculos da Fundação de Investigação de Empresas Multinacionais, a petrolífera usou o paraíso fiscal da ilha de Jersey, no Canal da Mancha, para canalizar 45 mil milhões de euros para os seus accionistas "provavelmente de forma indevida", segundo a investigação."Distribuindo dividendos através de uma filial britânica e por intermédio do paraíso fiscal de Jersey, a Shell evadiu, desde 2005, os impostos sobre os dividendos entregues aos accionistas com a autorização das autoridades holandesas", escreve o diário.Ainda segundo o jornal, o fisco holandês "procurou conscientemente espaço para acomodar" as pretensões da empresa no acordo entre as duas entidades, já que, em 2004, a petrolífera consistia em duas empresas diferentes que teriam de fundir-se numa só, devido à pressão dos accionistas.Para evitar perdas para os accionistas britânicos, que provavelmente rejeitariam a operação financeira, a Shell emitiu dois tipos de acções, sendo que umas eram tributadas 'normalmente' na Holanda, e outras passariam pela ilha de Jersey, um conhecido paraíso fiscal com sede numa ilha entre a França e a Inglaterra.Segundo o jornal, este esquema de fuga ao fisco abriu caminho para a fusão desejada pela Shell.