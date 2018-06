Air Canada inaugura voos directos entre Lisboa e Montreal

As ligações directas de Lisboa para Montreal acontecerão à segunda-feira, à terça-feira e ao sábado.

A Air Canada inaugurou hoje o seu serviço sazonal directo entre Lisboa e o principal aeroporto de Montreal, o Montréal-Trudeau, com três voos por semana, até 27 de Outubro de 2018.



O arranque do novo serviço da Air Canadá Rouge, que será realizado por um Boeing 767-300, foi assinalado com uma celebração no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.



As ligações directas de Lisboa para Montreal acontecerão à segunda-feira, à terça-feira e ao sábado, enquanto os voos de Montreal para a capital portuguesa serão ao domingo, à quarta-feira e à sexta-feira, avançou a empresa em comunicado.



"Este novo serviço irá ajudar a dar resposta à forte procura de passageiros em lazer e em visita a familiares e amigos e facilitará os interesses de negócios portugueses e canadianos, criando maior conectividade às oportunidades que estão a nascer nos dois continentes", afirmou o director do Aeroporto de Lisboa, João Nunes, citado no documento.



A companhia área de lazer da Air Canada, a Air Canadá Rouge, passa agora a servir dois aeroportos em Portugal, já que, em 9 de Junho, começou também a voar para o Porto a partir de Toronto, numa ligação que vai manter-se igualmente até Outubro, três dias por semana.



As ligações do Porto para Toronto acontecerão à segunda, à quarta-feira e ao sábado, enquanto os voos para o Aeroporto Sá Carneiro acontecerão ao domingo, à quarta e à sexta-feira.