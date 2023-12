Sandra Maximiano: a economista-atleta-trapezista que vai chefiar a ANACOM

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Quase seguiu Belas Artes, mas trocou a vocação pela economia. Trabalhou nos EUA com estrelas mundiais, enquanto fazia ultramaratonas, triatlo e trapézio voador. Será agora a “vigilante” do complexo setor das telecomunicações.

Quando soube que a audição parlamentar podia durar duas horas, o maior receio de Sandra Maximiano não foi o interrogatório dos deputados, no qual mostrou estar bem preparada. “Não sabia como ia aguentar sentada duas horas seguidas sem dor”, admite. A economista trabalha numa mesa ajustável em altura e nas viagens de avião paga mais pelos bilhetes da frente para poder levantar-se. As dores vêm de lesões acumuladas numa variedade de desportos, que incluem ultramaratonas, triatlo – e trapézio voador. “Agora vou ter menos tempo, mas tenho mesmo de fazer desporto: quando paro, as tensões são tão fortes que preciso de fazer massagens desportivas”, explica.