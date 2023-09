Anacom lança ferramenta para saber em tempo real cobertura de rede

A nova ferramenta será disponibilizada de imediato no site da Anacom e permite que qualquer utilizador saiba onde existe cobertura de rede e aferir a qualidade da mesma, quer se trate de rede fixa, móvel ou de satélite.

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A Anacom lança esta segunda-feira uma nova ferramenta, a plataforma geoespacial, que permite aos utilizadores saber em tempo real a cobertura de redes de comunicações de todos os operadores.







anacom

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos Anacom telecomunicações

A ferramenta dá a possibilidade aos cidadãos de saber "onde existe cobertura de rede e aferir a qualidade da mesma, quer se trate de rede fixa, móvel ou de satélite".De acordo com o comunicado da Presidência do Conselho de Ministros, a plataforma é "um instrumento essencial de informação para cidadãos e empresas, que permite avaliar a disponibilidade e qualidade dos serviços de comunicações disponíveis no país e alertar para zonas onde haja necessidade de complementar a rede".A nova plataforma alarga a informação que era disponibilizada pela aplicação tem.REDE?, que apenas media a cobertura da rede móvel.A plataforma geoespacial será disponibilizada de imediato em geo.anacom.pt