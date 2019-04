Entidade financeira planeia vender, este ano, perto de quatro mil milhões de euros em crédito malparado e imóveis.

O Novo Banco, que continua a acelerar a venda de carteiras de crédito malparado e imóveis para libertar o balanço dos ativos tóxicos, deverá alienar este ano perto de quatro mil milhões de euros.



Esforço que pode novamente ter impacto nos resultados da instituição financeira liderada por António Ramalho, depois de no ano passado essa "limpeza" ter levado a entidade que resultou da resolução do Banco Espírito Santo (BES) a registar perdas de mais de 200 milhões de euros na venda de duas carteiras.



