Fim de uma era: Euribor 6 meses perto do zero (e prestação da casa sobe mais de 75 euros já este ano)

A taxa Euribor a seis meses, o indexante mais usado nos contratos de crédito à habitação em Portugal, está a dias de ficar positiva pela primeira vez desde o início de novembro de 2015. A passagem para terreno acima de zero marca o fim de um ciclo sem precedentes de taxas de juro negativas e deixa as famílias perante a certeza de uma subida mais rápida do que previsto - uma subida que levará já este ano as prestações mensais a aumentarem entre 75 e 90 euros.