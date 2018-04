O presidente do PSD anunciou a composição do governo-sombra que vai preparar o programa que o partido apresentará às legislativas de 2019.O Conselho Estratégico Nacional vai funcionar descentralizado, com duas áreas sectoriais em Coimbra e outras duas no Porto. Viseu e Aveiro acolhem uma área sectorial cada e Finanças Públicas vai funcionar em Lisboa e no Porto.

Assuntos Europeus

Coordenador: Isabel Meirelles