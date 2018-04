A ida do Spotify para a bolsa este mês confirmou Daniel Ek como realeza bilionária da tecnologia, mas o programador-empresário já anda nisto desde os 13 anos.

Os pais de Daniel Ek só notaram que ele devia estar a fazer qualquer coisa além de ir às aulas

quando começaram a ver a acumulação pouco habitual de compras no quarto do filho. Havia

as pilhas de videojogos e várias guitarras, incluindo uma Fender Stratocaster de 1957 que

custava mais de 20 mil euros e estava bem acima do que a mãe e o padrasto conseguiam levar

para casa.



Ek aprendera a programar sozinho e aos 13 anos começara a desenhar páginas na internet,

primeiro para amigos, depois para empresas locais, depois para cada vez mais empresas.

Começara a cobrar menos de 100 euros por projecto e acabou a cobrar quase 5.000. Os pais

perceberam que o rapaz não era um dealer de droga – era programador.



O que ninguém sabia é que esse programador adolescente estava a caminho de ser um

bilionário com impacto revolucionário, se bem que controverso, no mundo da música. Antes

viria o primeiro milhão ainda aos 23 anos – e uma vida boémia de jovem rico que acabou em

depressão.



Leia mais sobre o fundador do Spotify na edição 728 da Sábado, nas bancas a 12 de Abril.