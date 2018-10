Através do Regime Fiscal para Residentes Não Habituais Portugal acolheu, em nove anos, quase 24 mil estrangeiros de 146 países. Esta modalidade fiscal terá permitido um investimento entre os 9 e os 11 mil milhões de euros. Entre os países mais representados estão França, Reino Unido e Itália.

Estas são as conclusões de um estudo publicado esta terça-feira pela Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP), citado pelo Expresso. O presidente da instituição, Luís Lima, indica que o modelo "trouxe investimento, ajudou a reabilitar os centros das cidades, criou emprego e trouxe dinheiro para o país, tanto por via de impostos directos como o IMI ou o IMT, como por via de impostos em indirectos".

Luís Lima referiu também que "cerca de 80% dos estrangeiros que usufruem deste regime tenham feito transacções imobiliárias, o que só em investimento directo deve corresponder a cerca de 9 a 11 mil milhões de euros que o país recebeu".

De entre os 23.767 cidadãos estrangeiros que investiram em Portugal, 6.448 são de nacionalidade francesa, 2.718 são britânicos, 2.513 italianos, 2.042 suecos e 2.005 brasileiros.



Na passada semana, a APEMIP defendeu que os problemas habitacionais que o país enfrenta, nomeadamente no arrendamento urbano, só se resolverão com incentivos aos proprietários, que devem ser disponibilizados "com urgência".